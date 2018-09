Três apostas acertam as dezenas da Quina Três apostas acertaram as dezenas do concurso 2.314 da Quina. Elas foram realizadas em Brasília (DF), Santa Luzia (MG) e Niterói (RJ). O prêmio para cada ganhador é de R$ 739 mil. A Quadra teve 197 ganhadores ( prêmio de R$ 2,5 mil) e o Terno saiu para 9.836 apostas (prêmio de R$ 72). As dezenas sorteadas foram: 07 - 23 - 49 - 58 - 65.