Três apostas levam a Mega Sena Três apostadores, de Cristalina (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP), acertaram as seis dezenas do concurso 970 da Mega Sena e cada um receberá o prêmio de R$ 3.712.467,76. Com cinco acertos, 108 pessoas receberão cada R$ 10.992,48. Para cada um dos 6.144 que acertaram a quadra, o prêmio será de R$ 193,23. Para o próximo sorteio, a expectativa de prêmio é de R$ 1.300.000,00. Os números sorteados em Duque de Caxias (RJ) foram: 05 21 28 34 54 57