Três assaltantes morrem em perseguição no litoral em SP

Uma perseguição policial no litoral norte de São Paulo acabou com a morte de três assaltantes na madrugada deste domingo, 14. A fuga começou no município de São Sebastião e terminou 101 quilômetros depois quando dois dos bandidos foram atingidos pelos policiais. Segundo informações da Polícia Civil, à 1h40, quatro homens abordaram e roubaram um grupo de jovens que ia para uma casa noturna. Os jovens avisaram a polícia, que identificou o automóvel roubado e passou a persegui-lo. Três homens estavam no veículo. A polícia não tem informações sobre como o quarto assaltante teria escapado. Seguidos pela viatura, os bandidos andaram pela Rodovia Rio-Santos, sentido Bertioga, trocando tiros com os policiais. A perseguição se estendeu por 101 quilômetros, até que os assaltantes tentaram entrar na rodovia Mogi-Bertioga, mas o motorista perdeu a direção e acabou caindo em uma vala, na beira da estrada. De acordo com informações da polícia, o condutor do carro morreu na hora, por conta da violenta batida na vala. Os outros dois bandidos, então, começaram a trocar tiros com os policiais. Os três assaltantes ainda chegaram a ser levados ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiram.