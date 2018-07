Três bancos demitiram quase 10 mil em 2009

Os três maiores bancos privados no Brasil - Itaú Unibanco, Bradesco e Santander - eliminaram 9,9 mil postos de trabalho em 2009. No mesmo período, os três bancos acumularam lucro líquido superior a R$ 23,5 bilhões e aumentaram o número de agências e a base de clientes nesse período.

As informações são de um levantamento divulgado ontem pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), entidade ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT). O estudo foi elaborado em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e tem como base dados dos balanços dos bancos.

CORTES

O Itaú Unibanco foi o que mais lucrou e também o que mais cortou vagas. O maior banco privado brasileiro lucrou R$ 10,067 bilhões, mas fechou 7.176 postos de trabalho: tinha 108.816 funcionários em dezembro de 2008, após a fusão, e um ano depois reduziu para 101.604 bancários.

No mesmo período, o Santander fechou 1.652 vagas, enquanto seu lucro cresceu 40,76%, para R$ 5,508 bilhões. Já o Bradesco cortou 1.074 empregos e lucrou R$ 8.012 bilhões, o que representou aumento de 5,08% em relação a 2008.

Para o presidente da Contraf, Carlos Cordeiro, os grandes bancos privados estão na contramão da economia brasileira. Ele argumenta que, no ano passado, apesar do reflexo da crise financeira mundial, o Brasil abriu 955 mil vagas formais. "Não podemos aceitar que o sistema financeiro, que não foi atingido pela crise e continuou com esses lucros imensos, reduza postos de trabalho", afirmou.

Segundo o Bradesco, a redução de 1,24% ocorrida no quadro de pessoal não representa fechamento de vagas. Trata-se, de acordo com o banco, de um índice de rotatividade no trabalho considerado normal dentro da instituição.

No Itaú Unibanco, o emprego recuou 6,59%, enquanto no Santander a queda foi de 3,05%. Procurados, representantes de ambos os bancos não se pronunciaram sobre o estudo dos bancários.

Para a Contraf, a política de corte de emprego dos bancos privados também destoa dos bancos públicos, que estariam contratando trabalhadores para fazer frente à expansão de suas atividades no mercado financeiro.

VAGAS

O secretário-geral da entidade, Marcel Barros, ressaltou que, ao assinarem os atuais acordos coletivos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal se comprometeram a abrir 15 mil postos de trabalho até 2011. Desse total, 10 mil vagas deverão ser abertas pelo BB e 5 mil pela Caixa.

Além de cortar empregos, os sindicalistas alegam que os bancos privados utilizam a rotatividade de mão de obra para reduzir a remuneração dos trabalhadores.

Segundo a Contraf, os bancários demitidos entre janeiro e setembro do ano passado recebiam remuneração média mensal de R$ 3.494,25. Já os contratados no mesmo período têm remuneração média de R$ 2.051,80, o que representa diferença de 41,28%.