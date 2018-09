Três bueiros explodem em condomínio no Leblon Três bueiros que ficam dentro de um condomínio na avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon (zona sul do Rio), explodiram por volta das 12h30 deste domingo. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu. A Light, responsável pelas caixas subterrâneas, informou que um curto circuito em cabo de energia elétrica provocou fumaça e "três tampas foram deslocadas".