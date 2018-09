Três caixas eletrônicos São arrombados no Guarujá Três caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram violados durante a madrugada hoje na região central do Guarujá, no litoral sul do Estado de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 8 horas, uma cliente foi ao caixa e notou o arrombamento, acionando os policiais. Todo o dinheiro dos caixas, valor ainda não divulgado, foi levado pelos bandidos. O assalto só foi notado após a presença da cliente. De acordo com a PM, os bandidos colocaram plásticos pretos cobrindo as janelas e as portas da área onde ficam os caixas eletrônicos da agência bancária, na Rua Mário Ribeiro, facilitando o roubo sem serem notados. Além disso, os criminosos tomaram o cuidado de tirar o foco das câmeras do circuito de segurança do banco. Peritos da polícia civil também estão investigando o motivo pelo qual o alarme da agência não funcionou. Não há pistas dos ladrões.