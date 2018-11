Três carros são multados por hora em aeroportos de SP

Só em Congonhas, as multas cresceram 31% em 2010 em comparação com 2009. As infrações são sempre as mesmas: estacionamento irregular em área de embarque e desembarque, parada em fila dupla. No caso de Cumbica, há quem deixe o carro no acostamento da estrada que leva até o aeroporto. A Rodovia Hélio Smidt tem 5 quilômetros e, de janeiro até a semana passada, já tinha aparecido na notificação de infração de 1.728 motoristas que pararam ali para esperar alguém que chegava de viagem.

Além de um prejuízo que pode ser de R$ 53,10 a R$ 127,69, estacionar no acostamento da estrada naquela região tem um agravante: é área de cabeceira de pista, por onde os aviões passam voando baixo até pousar. Existe uma placa de alerta, mas ela é ignorada por muitos motoristas, principalmente nos horários de pico, quando há mais infrações: entre as 6h e as 9h e entre 17h e 20h. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.