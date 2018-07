Três casas de show são opções de lazer em Santo Amaro

Quem quer curtir um programa cultural e procura um show ou uma peça de teatro acha no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, um importante eixo de entretenimento. Em um raio de cerca de 2 quilômetros, a região oferece três grandes casas de espetáculos.

Às margens do Rio Pinheiros, o Citibank Hall é palco de concertos, óperas, shows e musicais. O local foi inaugurado em setembro de 1999 e tem capacidade para 7 mil pessoas. No dia 11 de março de 2015, a cantora inglesa Joss Stone se apresenta na casa.

Próximo a ele, o HSBC Brasil tem programação musical o ano inteiro. Em fevereiro do ano que vem, o ex-Beatle Ringo Starr e sua All Star Band sobem ao palco. No mês seguinte, a cantora Maria Bethânia vai cantar novos e antigos sucessos.

Completa o trio o Teatro Alfa Real. Inaugurado em abril de 1998, o local foi idealizado para o múltiplo uso e acolhe espetáculos de dança, óperas, orquestras, música popular, peças de teatro e musicais. Em dezembro, a Cisne Negro Cia de Dança e solistas convidados encenaram ‘O Cisne Negro’ nos palcos do teatro.

Informações

Citibank Hall:

Avenida das Nações Unidas, 17955 - Santo Amaro, São Paulo

Tel: 4003-5588

HSBC Brasil:

Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio, São Paulo

(11) 5646-2120

Teatro Alfa Real:

R. Bento Branco de Andrade Filho, 722 - Santo Amaro, São Paulo

(11) 5693-4000