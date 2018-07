Três clássicos, três derrotas no início do ano

A primeira derrota foi logo na estreia do Campeonato Paulista. Recebeu a Portuguesa, até saiu na frente, mas depois viu o resultado ruir com um erro em cobrança de pênalti de Rogério Ceni e a expulsão de Dagoberto: 3 a 1 em pleno Morumbi.

Depois o São Paulo deu o azar de cruzar com o Santos logo na reestreia de Robinho na equipe praiana. O atacante entrou no segundo tempo e fez, de letra, o gol decisivo do clássico (2 a 1).

Agora o algoz foi o Palmeiras. Ricardo Gomes justifica as derrotas com certo desdém em relação aos adversários: "São times que não estão dividindo suas atenções com a Taça Libertadores", disse o treinador.