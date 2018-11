Três crianças são liberadas da Assembleia da BA

Não há informações sobre o motivo da saída das quatro pessoas. Elas receberam água e suco do Exército antes de saírem da área cercada pelas Forças Armadas desde a manhã de hoje. Em seguida, foram levadas pelos militares para fora do Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde fica a Assembleia.

O Juizado da Infância e da Adolescência havia expedido liminar, na tarde de hoje, determinando a retirada das crianças do local. O pedido havia sido feito, pela manhã, por promotores do Ministério Público Estadual e pelo coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), Waldemar Oliveira.

Estima-se que haja, pelo menos, 20 crianças no interior da sede da Assembleia. Os policiais amotinados dizem não ter recebido comunicação oficial sobre o assunto.