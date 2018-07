Três detentos são assassinados em presídio no Ceará Três presos foram mortos na madrugada de hoje no Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Os corpos dos detentos estavam uns sobre os outros, com várias perfurações feitas com golpes de facas artesanais. Eles foram identificados como Rogério Pereira de Sousa, Vanderli Pereira de Paiva e Tiago da Silva de Oliveira. Não houve rebelião e a situação no presídio estava sob controle. No dia 19 deste mês, dois presidiários, que perderam o comando do tráfico de drogas na unidade, foram mortos por companheiros de cela. Todos os assassinatos aconteceram no mesmo local, o pavilhão sete. De acordo com o diretor do presídio, Antônio Oliveira, os conflitos são provocados por disputas internas. Ainda segundo ele, do começo do ano até agora foram registradas 13 mortes de internos.