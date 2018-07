Três disputam vaga de procurador-geral de SP O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Fernando Grella Vieira, afastou-se do cargo ontem, após dois anos de mandato, para concorrer à reeleição. Ele pediu afastamento das funções na sessão do Órgão Especial do Ministério Público Estadual realizada há uma semana.