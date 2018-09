Três escolas com focos de dengue são fechadas em MG Três escolas de Juiz de Fora, em Minas Gerais, suspenderam as aulas e fecharam as portas desde terça-feira, por terem se transformado em focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. As escolas ficaram fechadas na semana do carnaval e, quando voltaram a funcionar, estavam infestadas pelos insetos.