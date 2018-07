Três estações da Linha-2 do Metrô fecham no domingo O Metrô dará continuidade no domingo aos testes do sistema CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) na Linha 2- Verde (Vila Prudente - Vila Madalena). Nesse dia, para a execução dos testes, as estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã ficarão fechadas ao público das 4h40 às 21h.