Três estações de metrô no Rio têm problemas na roleta Um problema nas roletas do Metrô em estações no Centro do Rio obrigou funcionários a liberaram a entrada na tarde desta quinta-feira, 25, enquanto passageiros se dirigem para Copacabana, onde ocorre a Festa de Acolhida dos Jovens, com a presença do papa Francisco. O problema foi verificado nas estações Carioca, Uruguaiana e Central.