Três estações do metrô ficarão fechadas neste domingo SÃO PAULO - As estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã do Metrô estarão fechadas na parte da manhã deste domingo, 22, por conta do início dos testes do novo sistema de controle de trens na Linha 2- Verde. Elas serão abertas a partir do meio-dia.