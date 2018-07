Três faixas da Rodovia Ayrton Senna foram liberadas Três das quatro faixas de rolamento da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, já foram liberadas, no sentido capital paulista. Um foco de incêndio que atingiu um trecho de mata do Parque Ecológico do Tietê, próximo ao km 16, interditou as quatro pistas da rodovia.