Três ficam feridos após assalto na zona sul do Rio Um assalto a um apartamento na Praia de Botafogo, na zona sul do Rio, na madrugada de hoje, terminou com três pessoas feridas. Armados de pistolas e com uma granada, quatro assaltantes renderam um casal que entrava de carro na garagem. Invadiram o prédio, subiram ao apartamento e depois fugiram no automóvel deles, em alta velocidade. Acabaram batendo em outro veículo, onde estavam três pessoas, que foram hospitalizadas. De acordo com a polícia, um integrante do grupo aparentava ter apenas doze anos. Ele ficou na portaria com uma granada na mão. Após render o casal, o bando amarrou o homem no quarto de hóspedes do apartamento e o agrediu. Ele só conseguiu se soltar com a ajuda da namorada, que não chegou a ser imobilizada. Os assaltantes fugiram com aparelhos eletrônicos e dinheiro. Com o carro do casal, os assaltantes saíram em alta velocidade pela Praia de Botafogo, na direção do bairro do Flamengo, e bateram em outro automóvel ao avançar um sinal de trânsito. O veículo em que estavam as vítimas bateu contra um poste e capotou. Os assaltantes conseguiram sair do carro batido e roubar outro veículo, que usaram para fugir no sentido de Copacabana. O casal assaltado chamou a polícia, mas ninguém foi preso.