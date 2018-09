Três ficam feridos após queda de monomotor em Avaré Um avião monomotor caiu na represa de Jurumirim, em Avaré, no interior de São Paulo, por volta das 15h30 de hoje. Segundo os bombeiros, a aeronave era do tipo anfíbio, ou seja, feita para pousar sobre a água. Durante o pouso, porém, o piloto teria perdido o controle do monomotor. O avião afundou, mas os três ocupantes foram resgatados com ferimentos leves, segundo os bombeiros. Ainda não há informações precisas sobre as causas do acidente.