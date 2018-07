Três ficam feridos em acidente entre carretas na Dutra

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, em um acidente envolvendo duas carretas e um veículo de passeio na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, no começo da tarde desta quarta-feira, 20.

O acidente aconteceu na altura do km 213, no sentido Rio. Duas carretas bateram e uma delas, transportando sacos de soda cáustica, tombou, espalhando a carga na pista. O outro caminhão bateu na mureta central da via e acabou colidindo com outro carro, no sentido contrário.

Segundo a concessionária NovaDutra, às 14h55 o trânsito no sentido Rio fluía apenas por uma das três faixas. Do outro lado, a pista expressa estava totalmente interditada. A carreta já foi desvirada, mas ainda ocupava uma faixa de rolamento. Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Guarulhos.

Notícia atualizada às 15h58