Três gols de Tevez abrem seis pontos de vantagem para a Juventus

Tevez, fora da seleção argentina desde 2011, marcou com finalizações simples aos 15 e 45 minutos do primeiro tempo, e aos 23 do segundo, para levar o time de Antonio Conte a 43 pontos, seis a mais que a invicta Roma, que viaja para enfrentar o Milan, na noite de segunda-feira.

Ele pegou o rebote após ótima jogada de Arturo Vidal, fez mais um aproveitando um passe fraco da defesa e completou cruzamento de Mauricio Isla.

O jogador de 29 anos também deu assistência para o primeiro gol de Federico Peluso pela Juventus, aos 28 do primeiro tempo, ao cobrar uma falta que o meia completou de cabeça com a ajuda do defensor do Sassuolo, Luca Antei, e foi bastante ovacionado quando substituído, pouco depois de fazer o terceiro.

A vitória coloca a atual campeã a 11 pontos do terceiro colocado Napoli, que precisa vencer o jogo deste domingo contra a Inter de Milão para manter as chances de conquistar o título italiano pela primeira vez desde que Diego Maradona a levou ao triunfo em 1990.

Dois gols do atacante alemão Miroslav Klose, no seu retorno após mais de um mês machucado, ajudaram a Lazio a vencer o Livorno por 2 x 0.