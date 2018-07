Três grandes importadores barram carne de MT por vaca louca, diz Marfrig

Na semana passada, o Peru já havia imposto embargo temporário, de 180 dias, à carne procedente do Brasil.

Egito, Irã e Argélia foram, respectivamente, o quarto, o sexto e o nono maiores importadores de carne bovina in natura do Brasil em 2013, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

"As restrições impostas até o momento foram muito coerentes, porque foram restritas ao Mato Grosso", disse Rial, em conferência para comentar os resultados da companhia no último trimestre.

O laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) confirmou que o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecido como mal da vaca louca, encontrado em Mato Grosso é "atípico", informou o Ministério da Agricultura.

O ministério disse que um teste realizado no laboratório de Weybridge, do Reino Unido, ratifica resultado das investigações epidemiológicas realizadas no Brasil indicando que se trata de um caso espontâneo, que não tem qualquer correlação com a ingestão de alimento contaminado.

(Por Fabíola Gomes)