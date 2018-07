Três grupos apresentam propostas para leilão da BR-153

Os proponentes são a Galvão Engenharia, a Triunfo Participações e o Consórcio Norte-Sul, formado por Ecorodovias, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios e Coimex Empreendimentos e Participações.

A concessão consiste na exploração, por 30 anos, da infraestrutura e da prestação do serviço público de trecho de 628,8 quilômetros da rodovia, que atravessa 23 cidades entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO).

De acordo com a ANTT, o sistema terá nove praças de pedágio, mas a cobrança terá início após a conclusão dos trabalhos iniciais no sistema rodoviário e a execução de 10 por cento das obras de duplicação. O trecho concedido deverá ser totalmente duplicado em cinco anos.

O leilão será realizado na sexta-feira, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo.

(Por Juliana Schincariol)