Três homens caem de andaime e sobrevivem Um andaime com três pessoas despencou de uma altura de 15 metros na Universidade Católica de Brasília (UCB) na manhã deste sábado, 14. Uma quarta pessoa, que também estava no andaime, conseguiu pular para a marquise do edifício antes da queda do andaime. Eles trabalhavam em obras de manutenção no prédio. Os três operários foram encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga e, apesar da gravidade do acidente, de acordo com os bombeiros eles não correm risco de morte.