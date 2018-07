Três homens morrem após ingerir bebida no RS Três homens morreram nesta quarta-feira, 11, depois de ingerir bebida alcoólica supostamente envenenada em Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Um quarto, que experimentou a mesma mistura, está internado no Pronto-Socorro da cidade. A Polícia Civil recolheu frascos para análise e começou a tomar depoimento de testemunhas, mas acredita que só saberá a causa dos óbitos depois da análise da perícia, que deve demorar alguns dias.