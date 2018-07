Os ladrões fugiram em um carro com dois outros homens que esperavam do lado de fora. A polícia perseguiu o veículo e prendeu os suspeitos após as farmacêuticas reconhecerem os autores do roubo. Foram encontrados pouco mais de R$ 100 reais no carro.

Os homens que aguardavam no veículo negaram participação no crime. O caso foi registrado como roubo, ato infracional e corrupção de menores no 30º DP do Tatuapé. (Equipe AE)