Três irmãos morrem em incêndio na zona leste de SP

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi registrada às 22h11. A Polícia Civil indica que o caso ocorreu na Avenida dos Sertanistas, na altura do número 1.175. Seis viaturas foram destacadas para combater o fogo. Ainda segundo os bombeiros, as crianças mortas saíram com sinais de queimaduras - contudo, a assessoria de imprensa do órgão informou que não é possível estabelecer se elas morreram carbonizadas ou por asfixia, com a fumaça.

Conforme o boletim de ocorrência, havia velas acesas na residência, já que o fornecimento de energia elétrica do imóvel estava interrompido por um apagão.

De acordo com a AES Eletropaulo, a interrupção de energia na região ocorreu por causa de um acidente na Avenida Sapopemba. Na dos Sertanistas, a concessionária informa que o restabelecimento de eletricidade ocorreu às 23h05. Porém, a polícia ainda investiga outra hipótese para o fogo, de fiação elétrica precária.

A mãe das vítimas, Elizabeth Batista, de 25 anos, não estava na residência no momento do fogo e, segundo a polícia, encontrava-se em estado de choque após saber do incêndio. Rodrigues, por sua vez, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Mateus.