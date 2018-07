Três jovens morrem após acidente na rodovia Anhanguera Três jovens morreram na madrugada deste domingo após um acidente na altura do km 163 da Rodovia Anhanguera, na região de Araras, interior de São Paulo. Eles trafegavam sobre um viaduto no sentido interior quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro se chocou contra a mureta de concreto da via.