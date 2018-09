Três jovens morrem em Santana de Parnaíba

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem de 24 anos, e outro ainda não identificado foram encontrados mortos na Estrada Chácara das Garças, por volta da 1 hora, por um guarda civil municipal.

O terceiro rapaz, de 26 anos, ainda estava vivo e foi encaminhado pelo guarda ao hospital Santa Ana, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a SSP, nenhum autor do crime foi identificado. As vítimas passarão por exame necroscópico. O delegado responsável pela investigação solicitou auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).