Três jovens são encontrados mortos a tiros no Rio Três jovens, que não portavam documentos, foram encontrados mortos a tiros, no final da noite de ontem, na Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, próximo à favela do Barbante, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, aparentemente as três vítimas seriam menores de 18 anos. O local onde os corpos foram encontrados é muito isolado e de pouca iluminação. Agentes da Divisão de Homicídios foram acionados e devem assumir as investigações.