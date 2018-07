Três membros de delegações são assaltados

Dois integrantes da delegação do Sudão foram roubados após sacarem dinheiro na Barra da Tijuca. Um homem teve o celular e o laptop roubados e a mulher tentou, em vão, evitar que levassem a bolsa com US$ 7 mil. Um diplomata da Libéria teve a mala furtada na Lapa, enquanto procurava dinheiro para o táxi.

O último caso envolveu a clonagem do cartão de um funcionário da ONU em um shopping na Barra. O crime foi detectado e a vítima cancelou o cartão.

A Rio+20 conta com megaesquema de segurança nas dependências do Riocentro, com 115 câmeras. Os agentes da ONU têm autorização para andar armados no Riocentro. / MARCELO GOMES PEREIRA, DO RIO