Três menores são detidos após assalto à casa em SP

A Polícia Militar (PM) foi para o local depois de receber uma denúncia anônima. Ao chegar no endereço indicado, a equipe observou que o portão do imóvel estava aberto. Os policiais entraram na casa e viram os assaltantes na sala. Os suspeitos subiram para o andar de cima e tentaram fugir pelo telhado, mas antes disso três deles foram presos. A PM apreendeu com os criminosos joias, R$ 400 em dinheiro e outros pertences das vítimas. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial, na Vila Carrão.