Três mil acompanham desfiles de 9 de Julho em SP

Mais de 3 mil pessoas acompanharam a comemoração do 76º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, realizada no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, segundo a Polícia Militar (PM). O vice-governador de São Paulo, Alberto Goldman, comandou a cerimônia de homenagem aos combatentes na revolução. Foto: Hélvio Romero/AE A Avenida Pedro Álvares Cabral e Rua Padre Manoel da Nóbrega foram fechadas para o desfile de representantes de entidades civis, de escolas, da Guarda Municipal, das Forças Armadas e da PM. O prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), que tentará a reeleição em outubro, compareceu à comemoração. Foto: Hélvio Romero/AE