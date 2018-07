Três mil comprimidos de Pramil são apreendidos em SC

SÃO PAULO - Cerca de três mil comprimidos de Pramil, indicado para o tratamento da disfunção erétil, foram apreendidos na terça-feira, 29, na Rodovia BR-163, no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, durante fiscalização em um ônibus. O medicamento foi encontrado no ônibus da empresa Unisul de Transportes, que fazia a linha Foz do Iguaçu/Porto Alegre. Os remédios, vindos do Paraguai, estavam dentro de uma caixa de som, na bagagem de um adolescente de 16 anos.

Cada comprimido de Pramil seria vendido entre R$ 7,00 e R$ 10,00 no Brasil, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os comprimidos iriam para a cidade de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre.