Três moradores de rua são assassinados em São Paulo Três moradores de rua foram mortos entre as 23 horas de terça-feira (30) e a 1 hora da madrugada desta quarta-feira no centro e na zona leste da capital paulista. A primeira morte, informou a polícia, ocorreu na Avenida do Estado, perto do Mercado Municipal. As circunstâncias, no entanto, ainda estão sendo apuradas.