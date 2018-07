Três moradores de rua são baleados em viaduto do Rodoanel

Três moradores de rua foram baleados por homens armados que surpreenderam as vítimas no cruzamento da Avenida Integração com a Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, sob um viaduto do Rodoanel Metropolitano Mário Covas. O crime aconteceu na noite da quinta-feira, 4, na Vila Municipal, em Carapicuíba, na divisa com Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Décio Tevez Júnior, de 26 anos, morreu. Ficaram feridos Edson Fonseca da Paixão, de 37 anos, que segue internado no Hospital Sanatorinhos, em Carapicuíba, e outro, ainda não identificado, que conseguiu correr após ser atingido de raspão. Ao flagrarem o morador de rua sangrando e caminhando pela estrada, policiais militares encaminharam a vítima à Delegacia de Santana do Parnaíba, cidade vizinha. O caso foi registrado na delegacia sede de Carapicuíba, mas a polícia ainda não tem informações concretas sobre os atiradores. Algumas testemunhas afirmam que eles estavam em uma moto, outros dizem que um veículo de passeio deixou o local logo após os tiros.