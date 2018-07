Três morrem após carro invadir ponto de ônibus na Régis

O veículo era conduzido por Douglas Gutierre dos Santos, de 21 anos. Havia dois casais. Eles seguiam para uma festa quando o condutor perdeu o controle da direção após o veículo esbarrar na guia. O carro bateu violentamente contra um ponto de ônibus, que também ficou destruído. Além do motorista, um jovem, identificado como Ricardo Camargo Oliveira, de 29 anos, e uma mulher, de prenome Carol, morreram na hora.

A outra jovem é Sandra Aparecida de Jesus Monteiro, de 18 anos, que saiu andando do carro e foi levada por uma ambulância do SAMU para um hospital da região. Não havia ninguém no ponto de ônibus no momento do acidente, e não houve prejuízo para o tráfego na rodovia.