Três morrem e dois ficam feridos em acidente na BR-262

O veículo Palio bateu de frente com um caminhão, por volta das 2h30, na altura do km 750, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão, Marailton Ribeiro dos Santos, de 29 anos, saiu ileso da batida.

Morreram o condutor do Palio, Agnaldo Rodrigues dos Santos, de 37 anos, e os passageiros Weslei Gomes de Oliveira, de 20 anos, e Cleudinei Pereira de Faria, de 24 anos. Maria do Carmo de Oliveira, de 44 anos, e Varlei G. Oliveira (idade não informada) ficaram gravemente feridos e foram levados para o Pronto-socorro de Uberaba.