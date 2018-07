Três morrem eletrocutados em trio elétrico na Paraíba Três foliões morreram eletrocutados ontem no município de Sousa, no sertão da Paraíba, quando participavam do Sousafolia, carnaval fora de época da cidade. Outras duas pessoas ficaram feridas levemente. Segundo informações da polícia, as três pessoas estavam em cima de um trio elétrico no momento do acidente. Uma das vítimas retirou a camisa, que estava molhada, e a jogou sobre fios do trio elétrico, sendo atingido por uma descarga elétrica de um fio alta-tensão. Outras duas pessoas tentaram soltar o rapaz e acabaram recebendo a descarga. Os responsáveis pelo trio elétrico prestaram depoimento hoje na delegacia da cidade, segundo a polícia.