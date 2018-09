Três morrem em ação da PM na zona norte do Rio Três pessoas morreram a tiros hoje durante incursão de rotina na Polícia Militar no Morro da Pedreira e em outras favelas de Costa Barros, na zona norte do Rio. De acordo com a PM, os policiais foram recebidos a tiros. Três bandidos foram baleados e removidos ao Hospital Carlos Chagas, mas não resistiram aos ferimentos. Foram apreendidas algumas armas durante a ação, que prosseguiria durante o dia.