Três morrem em acidente com ônibus no interior de SP

Ao menos três pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em um acidente ocorrido na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba (SP). O motorista de um ônibus da Aruamatur, que transportava 40 romeiros da cidade de Foz do Iguaçu (PR), perdeu o controle do coletivo, saiu da pista e tombou sobre um Honda Civic, com três ocupantes, que sobreviveram e foram levados para Campos do Jordão. As três vítimas fatais morreram no local e não haviam sido identificadas, segundo os bombeiros, até as 21 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o local onde ocorreu o acidente é pista simples com mão dupla de direção. Por causa da interdição parcial, o tráfego seguia alternadamente e apresentava lentidão por aproximação. Bombeiros de Taubaté, Pindamonhangaba e Campos do Jordão, além de ambulâncias da prefeitura local e agentes da Defesa Civil, ajudaram no resgate das vítimas, que foram distribuídas para os hospitais da região.