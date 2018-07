Três morrem em acidente na BR-116, em Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h30, um caminhão, um Cross Fox e um Fiat Uno bateram na altura do km 716 da rodovia. Os ocupantes do Cross Fox e um do Fiat Uno ficaram presos às ferragens e morreram no local, sendo eles o motorista do Cross Foz, Eduardo Resende, de 30 anos, Miguel Bento, de 4, e o condutor do Fiat Uno, que ainda não foi identificado.

Soraia Bento, de 34 anos; Marli Silva, de 35; e o condutor do caminhão, Roberto Silva, de 40, tiveram ferimentos graves e foram conduzidos ao Hospital São Paulo, em Muriaé.