Os ocupantes do primeiro veículo, João Batista Rocha Lima, Maria Souza Rocha Lima e Maria de Lourdes Lima Corrêa, ficaram feridos e presos às ferragens. Eles foram encaminhados à Fundação Hospitalar de Espinosa. Os três ocupantes do outro carro, Marinalva Aparecida da Silva Lima, Valdete Lima Corrêa e Wesley da Silva Lima, morreram no local.