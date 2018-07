Três morrem em acidente na rodovia Rio-Santos

Entre as vítimas fatais, duas faleceram antes de receber atendimento médico e outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pessoa foi socorrida com ferimentos graves para o pronto-socorro da Santa Casa, localizada no centro da cidade. Equipes dos bombeiros, do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias da Santa Casa foram para o local do acidente atender as vítimas.

O ônibus, com 45 passageiros tombou na Rio-Santos, por volta das 5h30 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Às 10 horas, os motoristas enfrentavam morosidade por aproximação. Nenhuma faixa ficou interditada.