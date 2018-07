Três morrem em chacina em Jacareí-SP

As execuções aconteceram por volta das 3h na Rua Francisco Batista Moraes, no Jardim Santa Maria. Uma testemunha que mora na mesma rua disse apenas ter ouvido gritos, disparos de armas de fogo e ruídos de um carro em fuga.

Isaac Vinícius de Sousa da Silva, de 14 anos, Marcelo Dias Santos, de 15 anos, e o operador de telemarketing Ronaldo Donizeti Lobato Júnior, de 20 anos, foram socorridos à Santa Casa da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

A pauladas

Em Ibiúna, também no interior de São Paulo, uma criança de três anos foi morta à pauladas pelo tio. O porteiro Hélio Pereira Bispo, de 29 anos, foi preso em flagrante após confessar que golpeou a criança duas vezes. Hélio foi levado para a Cadeia de Pilar do Sul e responderá a processo criminal por homicídio qualificado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Kimberly Kauani Pereira de Castro Cordeiro foi encontrada morta neste sábado com ferimentos no rosto e no braço direito. Em um primeiro momento, o tio afirmou que a sobrinha havia caído na noite de sexta-feira, mas em seguida revelou ao policiais que ficou nervoso e agrediu a criança com pauladas.

Na versão do porteiro, a garota teria dormido e acordado na manhã deste sábado passando mal, levando-o a telefonar para a avó de Kimberly em busca de socorro. Enquanto a avó se dirigia à casa onde a criança e o tio moravam, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que já encontrou a menina sem vida.