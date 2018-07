Três morrem em operação do Bope em Nova Iguaçu (RJ)

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio, os mortos chegaram a ser encaminhados ao hospital, mas não resistiram. Entre os presos, está o gerente do tráfico local, Ezequiel Correia da Silva, de 20 anos, conhecido na região como "Gordo".

Na operação, os policiais apreenderam uma pistola 380 milímetros, duas pistolas 9 milímetros, três submetralhadoras 9 milímetros, 40 papelotes e três tabletes de 100 gramas de maconha, 59 pedras de crack, 16 pedras de haxixe, dois rádios transmissores, quatro baterias e 91 munições de 762 milímetros. Também foram encontrados nove trouxinhas de um pó branco, não identificado.

Três carros roubados foram recuperados: um Palio, um Ecosport e um Siena. A ocorrência foi registrada no 56 º DP (Comendador Soares, Nova Iguaçu).