Três morrem na 10ª chacina do ano na Grande São Paulo Três homens foram mortos e um sobreviveu em mais uma chacina registrada na Grande São Paulo. Conforme a polícia, essa é a 10ª chacina registrada neste ano na região, contabilizando 34 mortos. Desta vez, o crime ocorreu em frente a uma casa no Jardim Vasconcelos, em Ferraz de Vasconcelos, região leste da Grande São Paulo, no início da noite de ontem. Edi Carlos dos Santos, de 29 anos, Marcelo Paulo Pereira, de 34, Marcos Antonio dos Santos, 41, e Daniel Cassiaguerra, de 29, conversavam dentro de um carro quando foram surpreendidos por homens armados, que ocupavam um Fiat Pálio escuro e uma moto. As vítimas ainda tentaram fugir. Daniel, que possui passagens pela polícia por furto e roubo, foi o único que conseguiu sobreviver. Os demais, atingidos na cabeça, morreram. Segundo a polícia, a ficha criminal de Edi Carlos, procurado pela justiça, era extensa. Marcelo e Marcos não tinham passagem pela polícia. Os atiradores fugiram.