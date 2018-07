Três morrem na 11ª chacina do ano na Grande São Paulo Três homens foram mortos na noite de ontem, na 11ª chacina registrada somente neste ano na Região Metropolitana de São Paulo. Com mais este crime, ocorrido na Favela Saboya, região do Jabaquara, sobe para 37 o número de vítimas em homicídios dessa natureza. Feridos com muitos tiros no peito e cabeça, Rogério Augusto da Costa e Édson Alves da Silva, de 20 anos, não chegaram a ser socorridos. Wellington Cruz de Jesus, também de 20 anos, foi levado por familiares para o pronto-socorro do Jabaquara, onde ele chegou morto. No local, policiais militares souberam que os três amigos foram abordados por dois homens e levados para um beco, onde foram executados. Essa é a segunda chacina na região em dois dias. No início da noite de domingo, em Ferraz de Vasconcelos, Edi Carlos dos Santos, de 29 anos, Marcelo Paulo Pereira, de 34, Marcos Antonio dos Santos, 41, conversavam dentro de um carro, em frente à residência de Edi, em Ferraz de Vasconcelos, quando foram surpreendidos por homens armados que ocupavam um carro e uma moto.