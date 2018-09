Três morrem na 19ª chacina do ano na Grande SP Três pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada de hoje em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Com mais esse crime, sobe para 19 o número de chacinas, com um total de 64 mortos, somente neste ano na Região Metropolitana de São Paulo. Os três rapazes conversavam em frente à casa de um deles, quando vários tiros foram ouvidos por moradores do bairro. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram as três vítimas já mortas. Segundo a polícia, um dos assassinados tinha passagem por furto e outro, por homicídio. Não se sabe quantos eram os atiradores nem se eles chegaram em algum veículo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi, no centro da cidade. Como nada foi levado dos três colegas e como dois deles já tinham passagem pela polícia, acredita-se em crime relacionado a acerto de contas entre grupos rivais da região.