Três morrem supostamente envenenadas em Amparo São Paulo, 15 - Três pessoas da mesma família morreram supostamente envenenadas na tarde de sábado, 14, no sítio onde moravam no bairro Barra, em Amparo, no interior de São Paulo. Suspeita-se que Wladislava Yros Uczski, de 69 anos, João Uczski Neto, de 44 anos, e Aparecida Uczski, de 35 anos, tenham consumido o inseticida Furadan 350, de uso agrícola. Um copo com o produto foi apreendido na propriedade. Pouco antes do ocorrido, Wladislava ligou para sua filha e disse que estava morrendo. A filha ligou para o Corpo de Bombeiros. Mas, quando a corporação chegou ao sítio, João, Aparecida e a idosa já estavam sem vida. Aparecida era portadora de necessidades especiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um membro da família contou à polícia que, há alguns meses, Wladislava tentou se suicidar.